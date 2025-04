Il fait la taille d’un grain de riz : le plus petit pacemaker du monde

Il tient sur la pointe d’un doigt, et pourrait pourtant sauver la vie de milliers de bébés. Ce minuscule stimulateur cardiaque, conçu à Chicago, ouvre une nouvelle ère dans la médecine pédiatrique.

Un appareil révolutionnaire et biodégradable

Mis au point par des chercheurs de l’Université Northwestern de Chicago, ce pacemaker minuscule — à peine plus grand qu’une mine de crayon — ne mesure que 1,8 mm de large, 3,5 mm de long et 1 mm d’épaisseur. Il peut être introduit dans le corps d’un nouveau-né à l’aide d’une simple seringue. Et surtout, il n’a ni batterie, ni fils, et ne nécessite pas de chirurgie pour être retiré : il se dissout naturellement dans le corps une fois son rôle terminé. Chaque année, environ 1 % des nouveau-nés naissent avec une malformation cardiaque. Chez ces enfants, une stimulation cardiaque temporaire après une opération peut être vitale. Igor Efimov, cardiologue et codirecteur de l’étude, explique : « Ces sept jours sont cruciaux. Après, dans la majorité des cas, le cœur se répare de lui-même. »

Une lumière pour relancer le cœur

L’appareil est conçu pour interagir avec un moniteur externe posé sur la poitrine de l’enfant. Ce boîtier détecte les irrégularités du rythme cardiaque et, si besoin, envoie des impulsions de lumière infrarouge. C’est cette lumière qui active le pacemaker implanté. Une innovation rendue possible grâce aux propriétés de transparence du corps humain : « La lumière infrarouge pénètre très bien les tissus. Notre corps est un excellent conducteur de lumière », affirme Igor Efimov. Testé avec succès sur des animaux et sur des cœurs humains en laboratoire, ce stimulateur de la taille d’un grain de riz délivre une stimulation aussi puissante qu’un dispositif classique. Et au-delà des cœurs de bébés, ses concepteurs envisagent déjà des applications pour d’autres organes. Une avancée de plus dans la miniaturisation de la médecine de demain.