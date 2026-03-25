Incroyable ! Le squelette de d’Artagnan aurait été découvert dans une église à Maastricht

Une découverte archéologique réalisée à Maastricht, aux Pays-Bas, relance une question historique restée sans réponse pendant plus de trois siècles : le lieu exact de la sépulture de Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan. Selon le média néerlandais L1 Nieuws, un squelette mis au jour dans une église de Maastricht pourrait appartenir au militaire français mort lors du siège de la ville en 1673.

Des ossements retrouvés après l’effondrement partiel d’un sol d’église

Les restes humains ont été découverts dans la nef d’une église contemporaine dont les origines remontent au moins au XIIIe siècle. La fouille a été engagée à la suite de travaux de réparation rendus nécessaires par l’affaissement d’une partie du sol survenu en février 2026. Après leur exhumation, les ossements ont été transférés vers un institut archéologique situé à Deventer, dans l’est des Pays-Bas, où ils font désormais l’objet d’analyses. Un prélèvement ADN a été effectué le 13 mars 2026 et l’échantillon est actuellement examiné dans un laboratoire à Munich.

Wim Dijkman évoque une piste sérieuse, sans certitude à ce stade

Pour l’archéologue Wim Dijkman, qui dit travailler depuis 28 ans sur la recherche des restes de Charles de Batz de Castelmore, cette découverte pourrait constituer un moment majeur de sa carrière. Tout en rappelant la nécessité de rester prudent, Wim Dijkman a déclaré avoir de « grandes attentes », selon L1 Nieuws, formule reprise ensuite par plusieurs rédactions. À ce stade, aucune confirmation scientifique définitive n’a toutefois été rendue publique.

La position de la tombe et une pièce française alimentent l’hypothèse

Un autre élément avancé dans le dossier concerne l’emplacement précis de la sépulture. Le diacre Jos Valke, présent lors de la première fouille, a expliqué qu’une pièce de monnaie française avait été retrouvée à proximité du squelette. Il a également souligné que la dépouille se trouvait à l’endroit où était situé l’autel, une zone traditionnellement réservée à des personnalités de haut rang. Selon Jos Valke, cet indice renforce l’idée qu’il ne s’agirait pas d’un défunt ordinaire.

Qui était Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan ?

Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan, était un gentilhomme gascon originaire de Lupiac, dans l’actuel département du Gers. Officier au service de la monarchie française, il a servi successivement les rois Louis XIII puis Louis XIV, avant d’être immortalisé dans la littérature au XIXe siècle par Alexandre Dumas. Le personnage romanesque de d’Artagnan, popularisé par Les Trois Mousquetaires et par de nombreuses adaptations au cinéma et à la télévision, s’inspire directement de cette figure historique.

Une mort à Maastricht en 1673, mais une sépulture jamais établie avec certitude

Les sources concordent sur le fait que Charles de Batz de Castelmore a été tué lors du siège de Maastricht en 1673, vraisemblablement par un tir de mousquet. En revanche, son lieu d’inhumation n’a jamais été identifié avec certitude. La tradition locale, encore mise en avant par les acteurs touristiques et patrimoniaux de Maastricht, soutient depuis longtemps qu’il aurait été enterré dans ou près de l’église Saint-Pierre-et-Paul de Wolder, aujourd’hui quartier de Maastricht. Cette hypothèse avait déjà été défendue par l’historienne Odile Bordaz dans les années 2000, sans preuve archéologique décisive à l’époque.

Une hypothèse crédible, mais encore loin d’une preuve définitive

L’intérêt suscité par cette découverte tient au croisement de plusieurs indices : le lieu, la chronologie, le rang supposé du défunt et les éléments matériels retrouvés lors de la fouille. Pour autant, l’identification du squelette à Charles de Batz de Castelmore ne pourra être sérieusement établie qu’à la condition que les analyses scientifiques produisent des résultats probants. En l’état, les médias qui ont relayé l’information parlent d’une possibilité historique majeure, mais non d’une certitude acquise.

Pourquoi cette découverte intéresse déjà bien au-delà des Pays-Bas

L’éventuelle identification des restes de Charles de Batz de Castelmore aurait une portée qui dépasserait le seul cadre archéologique. Elle toucherait à la fois l’histoire militaire du règne de Louis XIV, le patrimoine franco-néerlandais et l’imaginaire mondial lié à Alexandre Dumas. Plus de 350 ans après la mort du mousquetaire, Maastricht demeure d’ailleurs un haut lieu de mémoire autour de sa disparition, la ville continuant d’entretenir ce récit historique dans son patrimoine local.