C’est une annonce que l’on aurait pensé totalement improbable il y a encore quelques mois. Volodymyr Zelenski a a déclaré être disposé à fournir à Washington et à ses alliés sa technologie de drones intercepteurs, tout en exigeant en retour des missiles Patriot américains essentiels à la défense de l’Ukraine. Cette proposition, qualifiée de « marché équitable » par le président ukrainien, est faite alors que Kiev manque de ces missiles et que leurs stocks se révèlent insuffisants face aux menaces aériennes.

Kiev a été contacté non seulement par les États‑Unis, mais aussi par des pays du Golfe, le Royaume‑Uni et d’autres partenaires internationaux souhaitant bénéficier de l’expertise ukrainienne en matière de lutte contre les drones. L’Ukraine a développé des intercepteurs de drones bon marché, qui ont été largement déployés pour contrer les drones de type Shahed utilisés par la Russie dans le conflit ukrainien. Ces systèmes sont considérés comme une alternative plus économique aux missiles Patriot, dont le coût unitaire est très élevé.

Le Pentagone et au moins un gouvernement du Golfe seraient en pourparlers distincts avec Kiev pour acheter ces intercepteurs ukrainiens, cherchant à renforcer leurs défenses face à une multiplication des attaques iraniennes. Ces discussions portent sur des systèmes conçus pour neutraliser des drones de fabrication iranienne utilisés désormais dans plusieurs théâtres d’opérations, notamment après les récentes frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et la contre‑attaque de Téhéran dans la région.

Une solution économique

Le cœur du débat repose sur l’économie de la défense : un drone iranien de type Shahed coûte environ 30 000 dollars, tandis qu’un missile Patriot PAC‑3 utilisé pour l’intercepter peut atteindre plus de 13 millions de dollars l’unité, selon les estimations relayées par plusieurs publications. Cette disproportion creuse le coût des défenses traditionnelles lorsque des vagues de drones bon marché sont lancées en grand nombre, laissant notamment les pays du Golfe sous pression pour reconstituer leurs stocks de missiles tout en assurant la sécurité de leurs territoires.

Pour l’Ukraine, la proposition ne se limite pas à un simple transfert de technologie : Zelensky a souligné que tout accord ne doit pas affaiblir la défense ukrainienne elle‑même, compte tenu des besoins critiques de Kiev face à la guerre avec la Russie. Il a plaidé pour que cet échange permette de renforcer la capacité défensive de l’Ukraine tout en aidant ses partenaires à faire face à un type de menace similaire.