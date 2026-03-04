L’armée israélienne a émis un avis d’évacuation à grande échelle pour les civils du sud du Liban, dans un contexte de fortes tensions et d’escalade militaire avec le mouvement armé Hezbollah. Selon des communiqués officiels de l’armée, les consignes adressées aux populations touchent un nombre croissant de villages et font suite à une campagne plus large de frappes et de mouvements de troupes.

Dans une notification publiée ce mercredi par Avichay Adraee, chef de la branche arabophone du porte-parole de Tsahal, l’armée a demandé aux civils vivant dans le sud du Liban de se diriger immédiatement vers le nord du fleuve Litani pour des raisons de sécurité. « Les activités de l’organisation terroriste Hezbollah contraignent les forces de défense israéliennes à agir contre elle de manière musclée. L’armée israélienne n’a pas l’intention de vous nuire », a écrit Adraee sur la plateforme X, ajoutant que toute personne à proximité des combattants, installations ou équipements du Hezbollah mettait sa vie en danger.

Les autorités militaires ont mis en garde que toutes les habitations utilisées à des fins militaires par le Hezbollah pourraient être visées, soulignant que rester dans les zones désignées comporterait un important risque pour la vie des civils. Ce message incluait des instructions d’évacuation immédiate, avec comme objectif stratégique de déplacer les populations vers des zones jugées plus sûres au-delà de la ligne du Litani.

Des ordres d’évacuation répétés

Cette demande d’évacuation n’est pas isolée. Dès le début de la semaine, Tsahal avait adressé des avertissements similaires à des dizaines de localités situées dans le sud et l’est du Liban, réclamant aux habitants de quitter leurs villages avant des opérations militaires annoncées contre les positions du Hezbollah. Des avis ont été diffusés pour plus de 50 villages, listes et zones élargies dans les jours qui ont précédé l’ordre du 4 mars.

Des médias locaux ont également publié des listes de villages explicitement visés par les avertissements, notamment dans les districts de Tyr, Marjayoun et Bint Jbeil. Des avertissements individuels ont été relayés pour des localités comme Kfar Jouz, Harouf ou Al-Kfour, avec des instructions de se déplacer à au moins 300 mètres ou plus pour assurer la sécurité des civils.

Israël veut désarmer le Hezbollah

Les hostilités entre Israël et le Hezbollah se sont intensifiées, avec des échanges de tirs, des frappes aériennes israéliennes et un renforcement de la présence militaire israélienne au sud du Liban. Des unités terrestres israéliennes ont été déployées à plusieurs points du sud libanais, tandis que les opérations aériennes visent des infrastructures attribuées au Hezbollah. L’objectif déclaré d’Israël est de désarmer ce dernier.

Sur le plan humanitaire, les autorités libanaises ont fait état d’un nombre important de victimes et de blessés résultant des frappes, ainsi que du déplacement de milliers de civils. Des responsables du gouvernement libanais ont dénoncé les actions de Tsahal et exprimé leur préoccupation face à l’impact sur les populations locales, tout en réaffirmant des tentatives de limitation des activités militaires du Hezbollah.