Iran – Attaque contre le site nucléaire de Natanz

Le site d’enrichissement d’uranium de Natanz Nuclear Facility, en Iran, a été visé par une attaque ce samedi.

L’installation a été « ciblée » dans la matinée. Les autorités iraniennes accusent les États-Unos et Israel d’être à l’origine de l’opération, sans confirmation à ce stade.

Pas contamination radioactive

Aucune hausse de radioactivité n’a été détectée après l’attaque. L’Agence internationale de l’énergie atomique a été informée et n’a signalé aucune anomalie.

Un site stratégique

Le site de Natanz est le principal centre d’enrichissement d’uranium iranien. Il est en grande partie souterrain. À ce stade, les dégâts exacts ne sont pas connus.