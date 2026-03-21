Iran – Attaque contre le site nucléaire de Natanz

Le site d’enrichissement d’uranium de Natanz Nuclear Facility, en Iran, a été visé par une attaque ce samedi.
L’installation a été « ciblée » dans la matinée. Les autorités iraniennes accusent les États-Unos et Israel d’être à l’origine de l’opération, sans confirmation à ce stade.
Pas contamination radioactive
Aucune hausse de radioactivité n’a été détectée après l’attaque. L’Agence internationale de l’énergie atomique a été informée et n’a signalé aucune anomalie.
Un site stratégique
Le site de Natanz est le principal centre d’enrichissement d’uranium iranien. Il est en grande partie souterrain. À ce stade, les dégâts exacts ne sont pas connus.
Jérôme Goulon
Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J.
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