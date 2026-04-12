Furieux, Trump ordonne le blocus du détroit d’Ormuz

Après l’échec des discussions avec Téhéran, Washington franchit un cap spectaculaire dans l’un des passages maritimes les plus stratégiques du monde

Donald Trump a annoncé, ce dimanche 12, que les États-Unis allaient engager “avec effet immédiat” un blocus du détroit d’Ormuz. Dans un long message publié sur Truth Social, le président américain a affirmé que la marine américaine empêcherait les navires d’entrer ou de sortir de ce couloir maritime vital, marquant une nouvelle escalade dans la confrontation entre Washington et Téhéran.

Une annonce brutale après des négociations infructueuses

Cette déclaration font suite aux discussions directes entre responsables américains et iraniens à Islamabad, au Pakistan. Ces échanges se sont achevés sans accord, notamment sur la question du programme nucléaire iranien, malgré plusieurs heures de pourparlers et une situation déjà extrêmement tendue depuis le début de la guerre entre l’Iran, les États-Unis et leurs alliés régionaux.

Donald Trump a justifié sa décision en accusant l’Iran d’imposer des péages aux navires autorisés à franchir le détroit. Il a aussi indiqué que les forces américaines pourraient intercepter, en haute mer, les bâtiments ayant versé de tels paiements à Téhéran, affirmant qu’aucun navire participant à ce système ne bénéficierait d’un passage sûr.

Ormuz, verrou énergétique de la planète

Le détroit d’Ormuz est l’un des points névralgiques du commerce mondial de l’énergie. Environ 20% des expéditions mondiales de pétrole transitent habituellement par cette voie maritime. Toute entrave durable à la navigation dans cette zone peut donc provoquer des répercussions immédiates sur les marchés pétroliers, le fret maritime et, au-delà, sur l’économie mondiale.

Avant même cette annonce de blocus, la circulation dans le détroit était déjà gravement perturbée. L’armée américaine était en train de “préparer les conditions” pour sécuriser la zone et commencer des opérations de déminage, après la pose de mines attribuée à l’Iran. Deux bâtiments de guerre américains avaient été engagés dans cette phase initiale, tandis que Washington affirmait vouloir rouvrir un passage commercial sûr.

Un cessez-le-feu déjà fragilisé

L’annonce de Donald Trump arrive alors qu’un cessez-le-feu de deux semaines conclu plus tôt dans le mois apparaissait déjà très fragile. La trêve devait expirer le 22 avril 2026, et l’absence d’accord à Islamabad faisait déjà planer un doute sérieux sur sa prolongation. Dans ce contexte, le blocus annoncé risque d’accroître encore la pression diplomatique et militaire dans toute la région.

Les lignes de fracture demeurent profondes. Washington exige toujours que l’Iran renonce à toute ambition nucléaire militaire, tandis que Téhéran continue d’affirmer que son programme est strictement pacifique. Aucun des deux camps ne semble avoir véritablement bougé de ses positions lors des discussions menées au Pakistan.