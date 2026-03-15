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Benyamin Netanyahou dément les rumeurs sur sa mort dans une vidéo ironique

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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Benyamin Netanyahou dément les rumeurs sur sa mort dans une vidéo ironique

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a publié une courte vidéo pour répondre aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux affirmant qu’il serait mort. Dans cette séquence, le dirigeant apparaît vivant et adopte un ton ironique pour démentir ces spéculations.

Sur les images, Benyamin Netanyahou se sert un café avant de s’adresser à la caméra, faisant référence de manière sarcastique aux théories diffusées sur internet. Il invite notamment les spectateurs à vérifier « le nombre de doigts », une allusion directe aux débats apparus sur certaines plateformes au sujet de l’authenticité de vidéos ou d’images le concernant.

Cette mise en scène vise clairement à tourner en dérision les rumeurs qui se sont propagées en ligne ces derniers jours, certaines publications affirmant à tort que le chef du gouvernement israélien serait décédé.

Regardez Benyamin Netanyahou montrant de façon ironique qu’il est bel et bien toujours en vie :

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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