Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a publié une courte vidéo pour répondre aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux affirmant qu’il serait mort. Dans cette séquence, le dirigeant apparaît vivant et adopte un ton ironique pour démentir ces spéculations.

Sur les images, Benyamin Netanyahou se sert un café avant de s’adresser à la caméra, faisant référence de manière sarcastique aux théories diffusées sur internet. Il invite notamment les spectateurs à vérifier « le nombre de doigts », une allusion directe aux débats apparus sur certaines plateformes au sujet de l’authenticité de vidéos ou d’images le concernant.

Cette mise en scène vise clairement à tourner en dérision les rumeurs qui se sont propagées en ligne ces derniers jours, certaines publications affirmant à tort que le chef du gouvernement israélien serait décédé.

Regardez Benyamin Netanyahou montrant de façon ironique qu’il est bel et bien toujours en vie :