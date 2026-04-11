Plan social d’ArcelorMittal : la CGT fait appel après le rejet de sa requête

La CGT d’ArcelorMittal Dunkerque a annoncé faire appel de la décision du tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande d’annulation du plan social validé fin 2025. Ce plan prévoit la suppression de 608 postes en France au sein du groupe sidérurgique.

Le syndicat conteste la régularité de la procédure ayant conduit à cette validation, estimant que le processus d’information et de consultation des représentants du personnel n’a pas été respecté. Son avocat a confirmé le dépôt d’un recours afin de poursuivre la contestation devant une juridiction supérieure.

Une contestation juridique du processus

Le tribunal administratif avait considéré que les arguments avancés par la CGT ne justifiaient pas l’annulation du plan. Cette décision constitue une étape importante dans ce dossier, marqué par des tensions sociales autour des restructurations engagées par le groupe.

Avec cet appel, la procédure se poursuit désormais devant une juridiction supérieure. Le plan social reste toutefois applicable à ce stade. Les suppressions de postes peuvent donc continuer à être mises en œuvre. Une nouvelle décision de justice sera nécessaire pour trancher définitivement ce litige.