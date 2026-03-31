ZFE: le gouvernement veut laisser les métropoles choisir

Dans les couloirs de l’Assemblée, les zones à faibles émissions reviennent par la fenêtre après avoir failli sortir par la porte. Selon des sources concordantes citées mardi 31 mars par franceinfo, l’exécutif s’apprête à déposer un amendement pour modifier le cadre des ZFE et rendre leur création optionnelle pour les villes et métropoles. Le texte doit être examiné lors du vote définitif du projet de loi de simplification de la vie économique, attendu en avril.

L’idée, sur le papier, est simple: garder l’outil sans en faire une obligation nationale pour certaines agglomérations. Un recul assumé après des mois de contestation et de crispations locales, nourries par une réalité très concrète: pour beaucoup de ménages modestes et d’habitants du périurbain, la ZFE a pris le visage d’une amende ou d’un changement de voiture hors de portée. Dans un pays où l’on dépend encore massivement de l’automobile pour travailler, la pédagogie a vite buté sur le portefeuille.

Retour en arrière, pourtant, ce n’est pas le mot que le gouvernement voudrait employer. En janvier, députés et sénateurs avaient acté la suppression des ZFE lors d’un accord en commission mixte paritaire, à l’initiative d’amendements soutenus notamment par Les Républicains et le Rassemblement national. Le vote avait aussi trouvé des relais au-delà, signe que le sujet dépasse les étiquettes: le calendrier, les dérogations, les aides, tout s’est mélangé jusqu’à transformer une mesure sanitaire en marqueur social.

L’obligation nationale recule, le principe reste

Derrière ce nouvel amendement, il y a aussi une mécanique politique bien huilée. La rédaction issue de plusieurs semaines de consultations ministérielles doit encore être validée à Matignon, avant d’être soumise au vote des députés et des sénateurs à la mi-avril. Et comme souvent sur ce type de texte, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi, ce qui suspendra le débat à une lecture juridique, froide, loin des embouteillages du quotidien.

Créées en 2019 puis étendues en 2021, les ZFE reposent sur une promesse claire: respirer mieux dans les grandes villes en limitant l’accès des véhicules les plus polluants, identifiés par les vignettes Crit’Air, à des périmètres définis localement. Certaines métropoles ont déjà franchi le pas, comme le Grand Paris ou Lyon, avec des restrictions progressives. L’exécutif continue de défendre un dispositif lié à des enjeux sanitaires, pendant que des collectivités réclament des assouplissements et un accompagnement financier jugé à la hauteur du choc.

Rendre la ZFE optionnelle, c’est renvoyer une part du choix au terrain, là où les maires et présidents de métropole devront arbitrer entre qualité de l’air et acceptabilité. Politiquement, c’est aussi un pari: calmer la colère sans donner le sentiment d’abandonner la lutte contre la pollution. Une question qui va planer sur les prochains votes, silencieuse mais tenace: si chaque métropole fixe sa règle, la France aura-t-elle encore une stratégie lisible ou une mosaïque de périmètres, de dérogations et de mécontentements?