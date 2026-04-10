Un nouveau texte pour durcir la lutte contre le séparatisme

Quatre ans après la loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République », l’exécutif remet l’ouvrage sur le métier. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez annonce un nouveau projet de loi pour renforcer l’arsenal contre le séparatisme. Le texte a été transmis au Conseil d’État et doit passer en Conseil des ministres à la fin du mois. Message envoyé: l’État considère que le cadre actuel ne suffit plus.

Dans les couloirs de Beauvau, le mot qui revient est simple: retour d’expérience. Les services de l’État comme certains praticiens estiment que la loi de 2021 a laissé des failles, ces fameux interstices où les contournements prospèrent. Sont notamment visées des situations jugées mal couvertes, comme certaines modalités d’accueil de mineurs ou la diffusion de publications extrémistes, un terrain où la propagande s’habille parfois de banalité pour se rendre fréquentable.

Autre enjeu, moins visible mais redoutablement concret: sécuriser juridiquement ce que l’administration tente déjà. Fermetures administratives, dissolutions d’associations, contrôles renforcés… la pratique a produit son lot de recours, avec un juge administratif qui scrute la proportionnalité et exige des motivations au cordeau. Le ministère veut donc verrouiller des procédures souvent contestées, histoire d’éviter que des décisions politiques se transforment, à l’arrivée, en revers contentieux.

Beauvau veut colmater les « angles morts »

Le projet s’inscrit dans la continuité de l’arsenal de 2021, qui avait posé des piliers clairs: neutralité du service public, contrôle accru des associations via le contrat d’engagement républicain, transparence des financements, encadrement de l’instruction en famille. Depuis, l’État a multiplié les actes, et les contentieux ont suivi, jusqu’au Conseil d’État. À force, une évidence s’impose au lecteur: la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain, elle se joue aussi dans les textes et leurs marges.

Politiquement, le gouvernement présente aussi ce durcissement comme une réponse au rapport « Frères musulmans et islamisme politique en France », rendu public en 2025 par l’ancien ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Dans l’hémicycle, la partition est déjà écrite: à droite, certains réclameront plus encore, estimant que la fermeté doit cesser d’être un slogan; à gauche, des élus et des organisations de défense des droits alerteront sur les libertés associatives et la liberté de culte, redoutant un filet trop large.

Reste la question du résultat, celle qui ne se règle ni à coup de communiqués ni à coup de formules. Un texte plus précis, plus solide, peut éviter des contournements et réduire l’insécurité juridique, mais il ne remplacera jamais la vigilance quotidienne des services, ni le courage d’appliquer des règles quand la pression monte. À la fin, c’est toujours la même ligne de crête: tenir la République sans donner prise à l’arbitraire, et cela promet encore de longues semaines de débat.