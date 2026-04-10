Raphaël Arnault assure n’avoir « jamais » pensé à démissionner après la mort de Quentin Deranque

Ce vendredi, sur ICI Vaucluse, Raphaël Arnault a coupé court aux spéculations: « démissionner ne m’est jamais venu à l’esprit ». Deux mois après la mort à Lyon du militant identitaire Quentin Deranque, le député LFI du Vaucluse dit s’être mis en retrait, le temps de « réflexion ». Le drame, reconnaît-il, a « bouleversé plein de choses » et réveillé une crainte ancienne, celle « qu’il y ait un mort ». Dans ce registre, la politique n’est plus un débat d’idées, elle devient un champ miné.

Une affaire judiciaire qui colle à la vie parlementaire

Une affaire judiciaire qui colle à la vie parlementaire L’enquête, elle, avance sans ménagement: neuf personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire, notamment pour homicide involontaire. Parmi elles figurent Adrian Besseyre, qui travaillait dans l’équipe du député, et Jacques-Élie Favrot, l’un de ses assistants parlementaires. Raphaël Arnault affirme ne pas leur avoir rendu visite. Pas de commentaire sur le fond, prudence obligée, mais l’ombre est là, tenace, et elle oblige à regarder autrement les mots, les postures, les slogans qui chauffent les esprits.

Reste le message politique que le député tente de reprendre en main: « quand on est engagé contre l’extrême droite, on fait face à de la violence », dit-il, en appelant à la « maîtriser » et à « essayer de l’éteindre ». Il défend aussi le maintien de Robin Chalendard comme attaché parlementaire, assurant qu’« il n’a rien à se reprocher » et qu’« il n’y aura aucune suite à son sujet ». À l’Assemblée, il décrit un accueil « favorable » d’élus d’autres groupes de gauche et plaide l’unité, convaincu que LFI et plus largement la gauche restent visées sur le terrain des violences politiques. Dans les couloirs feutrés comme dans la rue, la même question se dessine en filigrane: qui, demain, réussira vraiment à faire retomber la température.