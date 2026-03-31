Périscolaire à Paris: Emmanuel Grégoire promet des décisions rapides après les accusations

À peine installé à l’Hôtel de Ville, Emmanuel Grégoire se retrouve face à un dossier qui colle aux doigts. Lundi 30 mars, le nouveau maire de Paris a affirmé que « ma responsabilité désormais est totale » après des accusations d’agressions sexuelles et de viols sur mineurs visant le périscolaire parisien, un secteur qui dépend directement de la Ville. Ton ferme, calendrier serré: il annonce des décisions « dans les tout prochains jours » et dit faire de ce sujet une « priorité absolue de ce début de mandat ». Message envoyé aux parents comme à l’administration.

Dimanche soir, lors de sa prise de fonction à l’issue de l’installation du nouveau Conseil de Paris, l’ancien premier adjoint a promis de « remettre à plat » le fonctionnement du périscolaire. Recrutement, formation, procédures internes, sanctions, prise en charge des victimes: toute la chaîne est sur la table. La mairie veut aussi clarifier les dispositifs de prévention et de contrôle, dans un climat de défiance où chaque retard ressemble à une porte qui grince.

Une nouvelle méthode à l’Hôtel de Ville

Dès lundi, Emmanuel Grégoire a reçu deux collectifs de parents d’élèves, MeToo école et SOS Périscolaire. Un geste très politique, presque un signal de rupture: selon Le Monde, les familles n’avaient pas été reçues par Anne Hidalgo depuis le début de la crise, seulement par Patrick Bloche, alors premier adjoint chargé de l’éducation. Cette fois, le maire prend la scène. Pour des parents qui demandent d’abord de la sécurité, et ensuite des explications, l’accès direct au sommet municipal compte autant que les futures annonces.

Reste maintenant à transformer l’affichage en mesures, et vite. Un Conseil de Paris exceptionnel consacré au périscolaire est annoncé pour la mi-avril, moment attendu pour préciser ce qui changera concrètement dans les contrôles, la transparence et le suivi des signalements. Dans une ville où l’école cristallise tout, de l’égalité des chances à la confiance dans la puissance publique, ce début de mandat joue déjà une part de sa crédibilité, et la suite se mesurera à l’aune des actes.