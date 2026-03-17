À Grenoble, la candidate de gauche Laurence Ruffin a conclu un accord « technique » avec La France insoumise en vue du second tour des élections municipales. Ce rapprochement intervient après un premier tour très disputé, marqué par l’arrivée en tête du candidat de droite Alain Carignon, qui devance de peu la liste menée par Ruffin.

Face au risque de voir la mairie basculer, les forces de gauche ont décidé de se rassembler afin de renforcer leurs chances lors du second tour. L’accord prévoit une fusion des listes, destinée à unir les électeurs progressistes autour d’une candidature commune.

Une union de circonstance pour contrer la droite

Les deux formations précisent toutefois qu’il s’agit d’un accord « technique », sans engagement politique global ni programme commun. L’objectif principal reste d’éviter une victoire de la droite dans la capitale iséroise.

Dans cette configuration, le second tour s’annonce particulièrement serré. La capacité de la gauche à mobiliser son électorat et à convaincre au-delà de ses soutiens traditionnels pourrait être déterminante pour l’issue du scrutin.