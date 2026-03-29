— Mauvais perdant, Verstappen menace de quitter la Formule 1 après le naufrage de Red Bull

Au terme d’un Grand Prix du Japon achevé à une huitième place, le quadruple champion du monde Max Verstappen a laissé échapper bien davantage qu’une frustration d’après-course : un doute existentiel sur sa place en Formule 1. Le pilote Red Bull dit ne plus prendre de plaisir avec la F1 version 2026, au point de se demander si tout cela « vaut le coup » encore longtemps.

Une huitième place qui sonne comme un aveu d’impuissance

Le résultat brut suffit déjà à mesurer le malaise. À Suzuka, Verstappen est parti du fond du top 10 après une élimination en Q2, puis a terminé huitième sans jamais pouvoir remonter réellement, bloqué derrière Pierre Gasly. Pendant que Kimi Antonelli s’offrait la victoire et prenait la tête du championnat, Red Bull affichait au contraire les traits d’une écurie rentrée dans le rang. Verstappen lui-même a parlé d’une équipe engagée désormais dans la « bataille du milieu de grille », quelque chose d’impensable il y a encore quelques mois sur un circuit où il avait régné sans partage.

Un malaise qui dépasse la seule contre-performance de Red Bull

Ma déception de Verstappen ne se limite pas à la faiblesse de sa voiture. Après la course, il a expliqué que son problème n’était pas simplement de rouler en P7 ou P8, mais de ne plus aimer la manière dont il faut piloter dans cette nouvelle ère. À ses yeux, la discipline accorde désormais trop de place à la gestion de l’énergie et pas assez à la course pure. Le pilote juge cette formule presque contraire à l’esprit de la F1 et remet en cause l’intérêt même de rester dans le paddock s’il n’y retrouve plus le plaisir qui l’a mené au sommet.

La révolution 2026, promesse de modernité devenue source de polémiques

Pour rappel, la F1 2026 repose sur une refonte majeure : voitures plus petites et plus légères, disparition du DRS, aérodynamique active, carburant 100% durable et partage de puissance entre thermique et électrique. Sur le papier, la discipline y voit une révolution technique destinée à rendre les monoplaces plus agiles et plus modernes. Mais cette nouvelle architecture a aussi renforcé la place de la gestion énergétique en course, précisément ce que Verstappen critique depuis des mois. En février encore, Red Bull assurait qu’il n’y avait « aucune inquiétude » quant à son engagement, malgré ses réserves déjà publiques sur ces nouvelles voitures.

Un calendrier suspendu, un paddock sous tension

Le timing donne à ses propos une résonance encore plus forte. Le championnat entre désormais dans une pause de cinq semaines avant Miami, après l’annulation des manches de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison du conflit dans le Golfe. Cette coupure doit permettre aux acteurs de la F1 de se réunir pour examiner les nouvelles règles et envisager d’éventuels ajustements, alors même que les inquiétudes ne portent plus seulement sur le spectacle, mais aussi sur la sécurité après le violent accident d’Oliver Bearman à Suzuka. Verstappen, lui, a déjà indiqué qu’il profiterait de cette parenthèse pour se tourner vers d’autres programmes, notamment les 24 Heures du Nürburgring, signe supplémentaire qu’un horizon existe pour lui au-delà de la F1.

Contractuellement, Verstappen est lié à Red Bull jusqu’à fin 2028. Ira-t-il au bout de son contrat ? Reponse dans les prochains mois…