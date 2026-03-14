C’est une scène absolument hallucinante qui s’est déroulée avant le début de la rencontre entre Chelsea et Newcastle. On y voit les joueurs de Chelsea former un cercle autour de l’arbitre anglais Paul Tierney au moment des derniers instants précédant le coup d’envoi.

Un rituel collectif des joueurs de Chelsea

Cette situation cocasse s’explique par un rituel d’avant-match adopté par les joueurs de Chelsea. L’équipe a pris l’habitude de se rassembler au centre du terrain juste avant le coup d’envoi afin de former un cercle et d’échanger quelques mots pour se motiver collectivement.

Ce court rassemblement sert principalement à renforcer la cohésion du groupe et à rappeler l’état d’esprit attendu avant le début de la rencontre.

L’entraîneur Liam Rosenior a d’ailleurs expliqué que cette habitude avait été lancée par l’effectif : « Non, ce n’est pas venu de moi. L’idée vient des joueurs et j’aime beaucoup cela, car ils montrent de l’unité, de la solidarité et un véritable esprit d’équipe. »

Il a également insisté sur l’importance de cet état d’esprit collectif : « Non, ce n’est pas venu de moi. L’idée vient des joueurs et j’aime beaucoup cela, car ils montrent de l’unité, de la solidarité et un véritable esprit d’équipe. »

Pourquoi l’arbitre s’est-il retrouvé au milieu du cercle ?

Au moment où les joueurs se sont regroupés pour ce rituel, l’arbitre Paul Tierney se trouvait déjà dans le rond central avec le ballon, prêt à lancer la rencontre. Les joueurs se sont alors rassemblés autour de leur capitaine sans modifier la position habituelle de leur cercle.

Cette configuration a placé l’arbitre au centre du groupe pendant quelques secondes, créant une scène particulièrement surprenante.