Une image assez incroyable circule sur les réseaux sociaux après le match de championnat anglais entre West Ham United et Manchester City. La photo montre le défenseur grec Konstantinos Mavropanos au moment précis où il reçoit en plein visage un tir particulièrement puissant de l’attaquant norvégien Erling Haaland.

Un instant capturé au moment précis de l’impact

La photographie a été réalisée par le photographe sportif Davey Shopland. L’image saisit la fraction de seconde où le ballon, frappé par Haaland, percute le visage du défenseur. Le cliché met en évidence la puissance du tir et la violence de l’impact, la tête du défenseur étant totalement déformée…

Malgré la violence apparente du choc, le choc n’a pas eu de conséquence grave pour Konstantinos Mavropanos. Le défenseur s’est relevé après l’impact et a pu reprendre le cours du match, rassurant ses coéquipiers et le staff…