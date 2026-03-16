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L’incroyable photo du footballeur Mavropanos, la tête écrasée par le ballon après une frappe de Haaland

16 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
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L’incroyable photo du footballeur Mavropanos, la tête écrasée par le ballon après une frappe de Haaland. (Davey Shopland)

Une image assez incroyable circule sur les réseaux sociaux après le match de championnat anglais entre West Ham United et Manchester City. La photo montre le défenseur grec Konstantinos Mavropanos au moment précis où il reçoit en plein visage un tir particulièrement puissant de l’attaquant norvégien Erling Haaland.

Un instant capturé au moment précis de l’impact

La photographie a été réalisée par le photographe sportif Davey Shopland. L’image saisit la fraction de seconde où le ballon, frappé par Haaland, percute le visage du défenseur. Le cliché met en évidence la puissance du tir et la violence de l’impact, la tête du défenseur étant totalement déformée…

Malgré la violence apparente du choc, le choc n’a pas eu de conséquence grave pour Konstantinos Mavropanos. Le défenseur s’est relevé après l’impact et a pu reprendre le cours du match, rassurant ses coéquipiers et le staff…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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