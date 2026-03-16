Lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Chelsea, l’ailier portugais Pedro Neto s’est retrouvé au cœur d’une polémique après un mauvais geste envers un ramasseur de balles. En fin de rencontre, alors que son équipe était menée et tentait de relancer rapidement le jeu, le joueur s’est agacé du temps pris pour lui rendre le ballon et a poussé le jeune garçon, qui est tombé au sol.

Une scène tendue en fin de match

La scène s’est produite dans les dernières minutes du match gagné par le PSG. Frustré par le score et pressé de remettre le ballon en jeu, Pedro Neto a tenté de récupérer rapidement le ballon auprès du ramasseur de balles placé près de la ligne de touche. Le contact a provoqué la chute du jeune garçon et une brève tension sur le bord du terrain. Malgré la scène, l’arbitre de la rencontre n’a pas jugé nécessaire de sanctionner le joueur pendant le match.

Des excuses rapides après la rencontre

Conscient de son erreur, Pedro Neto a rapidement présenté ses excuses après la rencontre. Le joueur a reconnu un geste maladroit lié à la frustration et à l’intensité du moment. Il est même allé voir le jeune ramasseur de balles après le match pour s’excuser et lui a offert son maillot en signe d’apaisement.

L’UEFA très clémente

Saisie après la rencontre, l’UEFA a étudié les images et le rapport du match avant de rendre sa décision. L’instance européenne a finalement choisi de ne pas suspendre le joueur, estimant que ce geste ne justifiait pas une sanction sportive lourde. Pedro Neto écope seulement d’un avertissement pour comportement antisportif, ce qui lui permet de rester disponible pour le match retour, ce mardi soir à Londres. Une sanction bien clémente et plutôt étonnante, l’UEFA prônant sans cesse le fair-play. Tout l’inverse du comportement du joueur de Chelsea…