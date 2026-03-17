Le Paris Saint-Germain n’a laissé aucune place au doute. Déjà largement vainqueur à l’aller (5-2), le club parisien a confirmé sa supériorité sur la pelouse de Chelsea en s’imposant 3-0 à Stamford Bridge. Une victoire nette, maîtrisée, qui scelle une qualification écrasante pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec un score cumulé de 8-2.

Une entame qui tue tout suspense

Il n’a fallu que quelques minutes pour comprendre que ce match retour ne serait qu’une formalité pour le PSG. Loin de gérer son avance, Paris a immédiatement imposé un pressing intense et une maîtrise technique qui ont étouffé Chelsea.

Dès la 6e minute, Khvicha Kvaratskhelia vient concrétiser cette domination initiale. Parfaitement servi dans la surface après une action rapide, l’ailier géorgien conclut avec sang-froid et fait taire Stamford Bridge. Ce but précoce anéantit les derniers espoirs londoniens et confirme la supériorité parisienne.

Le réalisme parisien en pleine démonstration

Le PSG ne relâche pas son emprise et continue d’accélérer. À la 15e minute, Bradley Barcola double la mise au terme d’une nouvelle offensive parfaitement exécutée. Profitant d’une défense de Chelsea désorganisée, l’attaquant parisien conclut avec efficacité et enfonce un peu plus un adversaire déjà dépassé.

Avec deux buts d’avance après un quart d’heure de jeu et un avantage cumulé devenu abyssal, Paris joue libéré, sûr de sa force, tandis que Chelsea semble déjà résigné.

Une seconde période sous contrôle absolu

Au retour des vestiaires, le rythme baisse légèrement, mais la maîtrise parisienne reste totale. Chelsea tente de réagir, sans jamais réellement inquiéter une défense du PSG sereine et bien organisée.

C’est finalement à la 62e minute que Paris vient porter le coup de grâce. Senny Mayulu, opportuniste, profite d’un nouveau déséquilibre pour inscrire le troisième but parisien. Une réalisation qui symbolise parfaitement la soirée : précision, efficacité et supériorité collective.

Chelsea impuissant face à un PSG supérieur

Sur l’ensemble de la rencontre, Chelsea n’a jamais été en mesure de rivaliser. Dominés dans l’intensité, battus dans les duels et dépassés techniquement, les joueurs londoniens ont subi sans trouver de solution.

Même les ajustements tactiques et les changements n’ont pas permis d’inverser la tendance. Chaque tentative a été neutralisée par un PSG discipliné et parfaitement en place.

Une qualification qui envoie un message fort

Avec un score cumulé de 8-2, le Paris Saint-Germain ne s’est pas contenté de se qualifier. Il a dominé, maîtrisé et imposé son statut face à un club pourtant habitué aux joutes européennes.

Cette double confrontation confirme les ambitions parisiennes. Solide défensivement, redoutable offensivement et impressionnant collectivement, le PSG avance avec la stature d’un prétendant sérieux à sa propre succession.

En quarts de finale, les Parisiens affronteront Galatasaray ou Liverpool, qui s’affrontent mercredi soir.