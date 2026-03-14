Marseille s’est imposé vendredi soir 1-0 face à Auxerre au stade Vélodrome au terme d’une soirée particulière, marquée par le silence d’une partie des supporters. Lassés d’une saison décevante et de plusieurs humiliations, les groupes des virages avaient décidé d’observer une grève de chants durant toute la première période.

Dans une enceinte habituellement bouillante, le contraste était frappant. Les tribunes étaient pleines, mais le stade est resté presque muet pendant 45 minutes. Quelques banderoles accrochées aux grilles dénonçaient les résultats et exprimaient la lassitude d’un public qui attend davantage de son équipe.

Un match fermé face au bloc auxerrois

Sur le terrain, Marseille a tenté de répondre par l’engagement face à une équipe d’Auxerre compacte et disciplinée. Les Marseillais ont longtemps buté sur le bloc auxerrois, dans une rencontre fermée où les occasions se sont faites rares.

Il a fallu attendre la fin de match pour voir la situation se débloquer.

Gouiri délivre l’OM en fin de rencontre

À la 79e minute, la délivrance arrive pour Marseille. L’action du but démarre par une accélération de Pierre-Emerick Aubameyang, qui décale le jeu sur le côté gauche vers Igor Paixão. Le Brésilien élimine son vis-à-vis et parvient à mettre le ballon dans la surface.

Repoussé par la défense auxerroise, le ballon revient au point de penalty où Amine Gouiri, attentif, suit parfaitement le mouvement pour reprendre à bout portant et tromper le gardien.

Une fin de match sous tension

Auxerre a cru égaliser à la 87’ minute, mais le but de Bryan Oko est annulé pour une main.

Cette courte victoire offre trois points précieux à Marseille. Mais le silence des tribunes en première mi-temps a rappelé la fracture entre le public et l’équipe. Au Vélodrome, le message des supporters est clair : la patience des supporters a atteint ses limites, et cette victoire contre Auxerre ne suffira pas à calmer les déceptions et humiliations subies cette saison…