Le RC Lens a manqué l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en s’inclinant sur la pelouse de Lorient (2-1). Les Sang et Or espéraient profiter du calendrier particulier du Paris Saint-Germain, dont le match contre Nantes a été reporté car placé entre les deux rencontres de Ligue des champions face à Chelsea. Mais les Lensois sont tombés sur des Merlus très combatifs et efficaces dans les moments clés de la rencontre.

Lorient ouvre le score en première période.

Les Bretons démarrent le match avec beaucoup d’intensité et mettent rapidement la pression sur la défense lensoise. Cette entame agressive est récompensée à la 18e minute : sur une action dans la surface, le ballon revient dans les pieds de Bamba Dieng, qui marque de près pour donner l’avantage aux Merlus. Il s’agit de son septième but de la saison, le quatrième lors de ses quatre derniers matches.

Lens réagit progressivement et prend davantage la maîtrise du ballon, mais se heurte à une défense lorientaise très disciplinée. Les Sang et Or se procurent quelques occasions, notamment par Thauvin et Edouard, mais le gardien Yvon Mvogo se montre vigilant et préserve l’avantage des siens jusqu’à la pause.

Lens égalise au retour des vestiaires.

La réaction lensoise arrive rapidement en seconde période. À la 48e minute, Odsonne Edouard profite d’une bonne passe de Mamadou Sangaré dans la surface pour ajuster le gardien et remettre les deux équipes à égalité.

À ce moment du match, Lens semble prendre l’ascendant et pousse pour passer devant, profitant d’un moment de flottement dans l’équipe lorientaise.

Tosin redonne l’avantage à Lorient

Mais les Merlus reprennent l’avantage à la 65e minute. Sur une action initiée côté gauche, Arsène Kouassi adresse une passe dans la surface pour Aiyegun Tosin. L’attaquant se crée l’espace nécessaire et conclut avec sang-froid pour inscrire le but du 2-1.

Ce but est inscrit sur la première véritable occasion lorientaise de la seconde période et constitue un coup dur pour Lens.

Une fin de match sous pression

Dans les dernières minutes, Lens pousse pour égaliser. Les Sang et Or dominent largement la possession (près de 66 %), multiplient les centres et obtiennent plusieurs coups de pied arrêtés, mais manquent de précision dans la zone de vérité. Lorient, très combatif, défend son avantage avec solidarité jusqu’au coup de sifflet final.

Lens reste derrière le PSG

Avec cette défaite, Lens reste à 56 points après 26 matches, à un point du PSG, qui conserve la tête du championnat avec un match en moins. Le club parisien ne jouait pas ce week-end, son match contre Nantes ayant été reporté afin de préparer sa double confrontation de Ligue des champions contre Chelsea.

Cette situation offrait aux Lensois une occasion idéale de prendre provisoirement la tête du championnat. Mais en chutant à Lorient, les Sang et Or restent finalement deuxièmes, tandis que Paris conserve la première place avec un match à rattraper.

De son côté, Lorient réalise une très belle opération. Grâce à ce succès face à l’un des prétendants au titre, les Merlus grimpent à la 8e place avec 37 points et confirment leur solidité à domicile.