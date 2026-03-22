— Ligue 1 – Le PSG s’impose largement à Nice (0-4) et reprend la tête devant Lens

Le Paris Saint-Germain a nettement battu l’OGC Nice (4-0), samedi à l’Allianz Riviera, et reprend ainsi la tête de la Ligue 1 avec un point d’avance sur le RC Lens. Le club parisien a fait la différence grâce à Nuno Mendes, Désiré Doué, Dro Fernández et Warren Zaïre-Emery, dans une rencontre qui a basculé définitivement après l’expulsion de Youssouf Ndayishimiye en seconde période.

Un premier tournant juste avant la pause

Longtemps accrocheur, Nice a cédé à l’approche de la mi-temps. Après intervention de la VAR, l’arbitre a accordé un penalty pour une main de Morgan Sanson dans la surface, transformé par Nuno Mendes à la 42e minute.

Doué, Fernández et Zaïre-Emery ont alourdi le score

Le PSG a rapidement fait le break au retour des vestiaires avec une frappe de Désiré Doué à la 49e minute, après une action initiée par Nuno Mendes. Réduit à dix à la 61e minute après le carton rouge infligé à Youssouf Ndayishimiye pour un tacle jugé dangereux sur Lee Kang-in après recours à la VAR, Nice a ensuite subi les offensives parisiennes. Dro Fernández a inscrit le troisième but à la 81e minute, son premier but avec Paris, avant que Warren Zaïre-Emery n’enfonce le clou à la 85e minute.

Paris leader avec un match en moins, Nice reste sous pression

Ce succès permet au PSG de repasser devant Lens au sommet du classement, avec un point d’avance, alors que les Parisiens disposent en plus d’un match en retard contre Nantes. Dans le même temps, Nice reste 15e de Ligue 1 et ne possède plus que cinq points de marge sur Auxerre.

Les réactions après Nice-PSG

Après la rencontre, Luis Enrique s’est félicité de la tenue de son équipe, déclarant être « très content de notre mentalité », tout en soulignant la capacité de ses joueurs à changer de position et à maintenir une intention offensive constante. Côté niçois, Claude Puel a estimé que « l’expulsion à 0-2 vient sceller le sort du match », tout en contestant le recours à la VAR sur le penalty accordé au PSG. Un penalty qui était pourtant totalement justifié.

Une victoire nette avant la trêve internationale

Pour Paris, ce large succès conclut une semaine positive et replace le champion en pole dans la lutte pour le titre. Pour Nice, la défaite prolonge une période fragile en championnat et maintient le club azuréen sous pression dans la course au maintien. Au-delà du score, le match aura confirmé la capacité du PSG à répondre immédiatement à la pression exercée par Lens.