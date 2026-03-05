Lors du quart de finale de Coupe de France disputé mercredi soir au Stade Vélodrome, le TFC s’est qualifié pour les demi-finales en éliminant l’OM après une séance de tirs au but remportée 4-3, à l’issue d’un score de 2-2 à la fin du temps réglementaire et des prolongations.

Marseille avait pourtant pris l’avantage à deux reprises dans cette rencontre très animée. Dès la 2e minute, Mason Greenwood a ouvert le score sur penalty, récompensant une entame idéale des Olympiens. Toulouse a répondu par Yann Gboho, qui a égalisé à la 13e minute sur une situation issue d’un corner, montrant dès les premiers échanges l’efficacité de son jeu sur phases arrêtées.

Au retour des vestiaires, Marseille a repris l’avantage grâce à Igor Paixão peu après la demi-heure de jeu dans la seconde période, d’un tir enroulé qui a trompé le gardien toulousain. Mais les visiteurs ont de nouveau répliqué rapidement par Charlie Cresswell, dont la tête sur corner a une nouvelle fois permis à Toulouse de recoller au score (2-2).

Le match s’est finalement décidé aux tirs au but. Malgré des tentatives marquées de part et d’autre, c’est Toulouse qui s’est montré le plus adroit. L’Olympique de Marseille a vu notamment Ethan Nwaneri manquer sa tentative, offrant un avantage décisif aux Haut-Garonnais qui s’imposent 4-3 dans l’exercice.

Ce résultat sonne comme une nouvelle désillusion pour l’OM, qui quitte la Coupe de France. La formation marseillaise, qui n’a pas remporté le trophée depuis 2012, voit s’envoler une opportunité de titre cette saison.

De son côté, Toulouse poursuit un parcours remarquable dans la compétition. Revenu deux fois dans le match face à une équipe adverse bien plus favorite sur le papier, le TFC a su faire preuve d’efficacité, notamment sur phases arrêtées et dans la tension d’une séance de tirs au but.

À noter que dans l’autre rencontre du soir, Nice a éliminé Lorient aux tirs au but après un match nul (0-0).