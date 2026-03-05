— Coupe de France : découvrez le tirage au sort des demi‑finales

La Fédération française de football a procédé au tirage au sort des demi‑finales de la Coupe de France ce jeudi, quelques minutes avant le dernier quart encore à jouer entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens, ce tirage étant retransmis sur France 3 dans le cadre de l’émission Stade 2, la quotidienne». L’ancien international Loïc Rémy était invité pour effectuer l’opération.

Le tirage a déterminé que le vainqueur du choc Lyon – Lens disputé au Groupama Stadium se verra opposé à Toulouse , qui a hier soir éliminé l’Olympique de Marseille en quart de finale après un nul 2‑2 et une séance de tirs au but remportée 4‑3 au Stade Vélodrome.

De leur côté, le Racing Club de Strasbourg Alsace, qui s’était imposé 2‑1 contre le Stade de Reims en huitième de finale, affrontera l’OGC Nice en demi‑finale. Nice avait lui aussi validé son billet pour le dernier carré à l’issue d’une séance de tirs au but (6‑5) face à Lorient sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire.

Les demi‑finales de la Coupe de France sont programmées pour la semaine du mercredi 22 avril, avec donc les rencontres suivantes : Strasbourg contre Nice, et Lyon ou Lens face à Toulouse. La finale de l’édition est prévue pour le 23 mai.