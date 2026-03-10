La cérémonie des Flammes prépare sa quatrième édition. Depuis le lundi 9 mars, le public peut voter pour les artistes et projets qui ont marqué l’année 2025. Les votes resteront ouverts jusqu’au 22 mars, avant la remise des prix prévue le 23 avril 2026.

Créée par les médias Yard et Booska-P, la cérémonie s’est imposée en quelques années comme un rendez-vous majeur pour les cultures populaires et les scènes rap, R&B et afro, longtemps peu représentées dans les grandes cérémonies musicales traditionnelles.

Une cérémonie qui mise sur le vote du public

Une partie des trophées est attribuée grâce aux votes des fans, tandis que l’autre revient à un jury composé de professionnels du secteur. L’objectif affiché par les organisateurs est de refléter au mieux les goûts du public qui fait vivre ces scènes musicales.

L’an dernier, plus de 300 000 personnes avaient participé au vote, preuve de l’engouement croissant autour de la cérémonie.

Pour participer, il suffit de créer un compte sur le site officiel des Flammes et de sélectionner ses artistes ou projets favoris dans les différentes catégories. Les internautes peuvent également réécouter les morceaux et albums en lice grâce à un lecteur Spotify intégré.

Une nouvelle façon de voter via Spotify

Une nouveauté fait son apparition cette année : il est possible de voter directement depuis Spotify pour la catégorie de la Flamme Spotify de l’album de l’année. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de soutenir un projet sans passer par le site de la cérémonie.

Au total, plus de 200 artistes et projets sont proposés au vote du public.

Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie des Flammes 2026, organisée le 23 avril. L’événement doit une nouvelle fois mettre à l’honneur les artistes qui ont marqué l’année musicale dans les univers du rap et des cultures populaires.