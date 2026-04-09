Le Festival d’Avignon 2026 met à l’honneur le spectacle vivant sud-coréen

Pour sa 80e édition, le Festival d’Avignon, qui se tiendra du 4 au 25 juillet 2026, choisit de mettre en lumière une scène encore peu connue en Europe : celle du spectacle vivant sud-coréen. Avec 47 spectacles au programme, dont 30 créations, cette édition entend ouvrir un nouveau regard sur une création artistique souvent éclipsée par le succès international de la K-pop ou des séries.

Une programmation tournée vers la découverte

Selon les informations communiquées par l’AFP, les œuvres sud-coréennes représenteront environ 21 % de la programmation. Un choix assumé par le directeur du festival, Tiago Rodrigues, qui souhaite dépasser les formes de “soft power” déjà populaires pour faire découvrir des expressions artistiques plus confidentielles. Théâtre documentaire, danse contemporaine ou encore formes hybrides : cette présence coréenne s’annonce variée et ambitieuse.

Neuf œuvres venues de Corée du Sud ont ainsi été sélectionnées, une première depuis près de trois décennies selon l’agence Yonhap. Parmi les artistes invités, Koo Jaha, lauréat du prix international Ibsen 2026, ou encore Lee Kyung-sung, Lee Jin-yeob et Her Sung-im, témoignant de la diversité des écritures scéniques contemporaines.

Han Kang et Julien Gosselin au cœur de l’édition

La littérature sera également à l’honneur avec la présence de la romancière sud-coréenne Han Kang, prix Nobel de littérature 2024. Toujours selon l’AFP, une lecture-performance bilingue de son œuvre sera proposée, portée par Isabelle Huppert et l’actrice Hyeyoung Lee. L’un de ses romans fera également l’objet d’une adaptation scénique par la metteuse en scène italienne Daria Deflorian.

Côté ouverture, le festival s’ouvrira dans la Cour d’honneur du Palais des papes avec Maldoror, un spectacle de cinq heures signé Julien Gosselin. Décrit par Tiago Rodrigues comme une création “à grande échelle” et d’une grande liberté artistique, ce projet s’inscrit dans la tradition des propositions ambitieuses qui marquent chaque édition.

Avec 24 artistes français et 25 internationaux, dont une majorité invités pour la première fois, cette édition 2026 confirme la volonté du festival de renouveler ses voix. En parallèle, le festival “off” continuera d’animer la ville avec des centaines de spectacles. Une édition anniversaire qui mise clairement sur l’ouverture et la découverte, en élargissant le regard du public au-delà des scènes déjà visibles.