Mette-Marit de Norvège apparaît pour la première fois avec une assistance à oxygène : une image qui relance les inquiétudes

La princesse Mette-Marit de Norvège est apparue vendredi munie d’un appareil d’assistance à oxygène lors d’une réception officielle, une image inédite qui a immédiatement suscité une vive émotion dans le pays. L’épouse du prince héritier Haakon participait à un événement organisé en l’honneur d’athlètes norvégiens, dans un contexte déjà lourd d’inquiétudes autour de son état de santé.

Cette apparition fait suite à l’annonce d’une nette dégradation de sa condition physique. Depuis plusieurs années, la princesse lutte contre une maladie pulmonaire chronique et incurable, qui affecte progressivement sa capacité respiratoire et complique l’exercice de ses fonctions officielles.

Une santé fragilisée par une maladie chronique

Âgée de 52 ans, Mette-Marit souffre d’une fibrose pulmonaire, une affection grave qui provoque un épaississement et une rigidification des tissus des poumons. Cette maladie entraîne un essoufflement croissant, une fatigue importante et, à terme, une limitation marquée de la vie quotidienne.

Jusqu’ici, la princesse avait continué à apparaître publiquement malgré les difficultés, adaptant parfois son agenda et réduisant certains déplacements. Mais cette nouvelle image, avec une assistance respiratoire visible, donne une dimension plus concrète encore à la gravité de son état.

Le recours à l’oxygène ne laisse plus place au doute : la maladie a franchi un nouveau cap. Pour de nombreux observateurs, ce moment constitue un tournant dans la manière dont la famille royale norvégienne expose désormais la réalité du combat mené par la princesse.

Une présence courageuse malgré l’épreuve

Loin de se retirer totalement de la vie publique, Mette-Marit a choisi d’honorer cet engagement officiel, malgré la fragilité de sa santé. Ce choix a été salué comme un geste de courage et de fidélité à son rôle. Sa présence, même brève, a envoyé un message fort : celui d’une femme déterminée à rester active aussi longtemps que possible, malgré la maladie.

Depuis son entrée dans la famille royale, Mette-Marit s’est imposée comme une figure respectée et populaire, appréciée pour sa proximité, sa simplicité et son engagement dans les domaines sociaux, culturels et humanitaires. Cette nouvelle apparition renforce encore l’attachement d’une partie de l’opinion à sa personne.

La famille royale face à une période délicate

La maison royale norvégienne traverse une phase particulièrement éprouvante. En révélant récemment une aggravation marquée de la santé de la princesse, le palais avait préparé l’opinion à une période plus difficile. L’image de Mette-Marit sous assistance à oxygène vient désormais illustrer, de façon très concrète, cette réalité.

Cette évolution pourrait avoir des conséquences sur son agenda public dans les mois à venir. Depuis déjà quelque temps, ses engagements sont ajustés en fonction de son état, avec des annulations ou des reports devenus plus fréquents. La priorité semble désormais clairement donnée à sa santé, même si la princesse continue, lorsque cela lui est possible, à assurer certaines apparitions symboliques.

Une image rare

Dans les monarchies européennes, les questions de santé sont souvent entourées de retenue et de discrétion. Voir une princesse héritière apparaître avec un dispositif médical visible reste donc un fait exceptionnel. Cette image rompt avec les codes habituels de représentation du pouvoir royal, traditionnellement associé à la maîtrise, à la continuité et à la stabilité.

En Norvège, cette apparition a provoqué une vague d’émotion. Beaucoup y ont vu un moment profondément humain, empreint de gravité mais aussi de courage. La princesse bénéficie depuis longtemps d’un fort capital de sympathie, et les nouvelles concernant sa santé suscitent un élan de compassion.