Un règlement de comptes entre bandes tourne au drame dans la métropole lyonnaise

Une violente rixe entre bandes rivales a fait un mort et une blessée grave dans la nuit de samedi à dimanche à Chassieu, près de Lyon. Les affrontements se sont déroulés sur le parking d’un supermarché où plusieurs jeunes s’étaient donné rendez-vous pour en découdre, selon les premiers éléments de l’enquête.

Au cours de la confrontation, un homme d’une vingtaine d’années a été mortellement percuté par une voiture alors que plusieurs participants tentaient de fuir la scène. Une jeune femme a également été renversée et grièvement blessée. Polytraumatisée, elle a été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital toujours engagé dimanche matin.

Trois suspects rapidement interpellés

Les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de trois personnes quelques minutes après les faits, à proximité du lieu de la rixe. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes ainsi que les circonstances précises ayant conduit au drame.

Le parquet a ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce règlement de comptes qui s’inscrit dans un contexte de violences récurrentes entre groupes rivaux dans l’agglomération lyonnaise. Les investigations devront notamment établir si le véhicule ayant percuté les victimes a été utilisé volontairement au cours de l’affrontement.