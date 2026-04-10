Un adolescent grièvement blessé après une agression à Strasbourg

Un adolescent de 17 ans a été violemment agressé jeudi soir à Strasbourg et se trouve dans un état critique. Retrouvé grièvement blessé dans la rue, il présentait notamment de très importantes lésions au visage, au point d’être décrit comme méconnaissable selon des sources policières. Pris en charge par les secours, il a été hospitalisé en urgence, son pronostic vital étant engagé au moment des faits.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été frappée à l’aide d’un marteau lors de l’agression. Les circonstances exactes restent à préciser, mais les enquêteurs s’attachent à reconstituer le déroulement de la soirée et à identifier précisément les auteurs.

Une altercation liée à un maillot de football

Un jeune homme s’est présenté à la police peu après les faits, affirmant avoir été témoin de l’agression. Il a indiqué que deux de ses amis seraient impliqués, évoquant un différend autour d’un maillot de football. Ce témoin a été placé en garde à vue afin de vérifier ses déclarations.

Le parquet de Strasbourg a été saisi et une enquête est en cours pour tenter de retrouver les deux suspects, actuellement en fuite. À ce stade, la procureure n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur cette affaire.