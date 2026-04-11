Toulon: un collégien de 13 ans interpellé avec un pistolet chargé à l’entrée de son établissement

Jeudi 9 avril, à Toulon, la matinée a basculé à l’entrée du collège Django Reinhardt. Un élève de 13 ans a été interpellé alors qu’il tentait de pénétrer dans l’établissement avec une arme de poing chargée, selon le procureur de la République de Toulon, Raphaël Balland. L’adolescent a été conduit au commissariat et placé en garde à vue. Un fait brut, glaçant par sa simplicité: un enfant, une arme, un portail d’école.

Une arme dans la veste, une faille dans la chaîne de vigilance

Une arme dans la veste, une faille dans la chaîne de vigilance Selon le parquet, le collégien portait dans sa veste un pistolet semi-automatique de petit calibre. Les circonstances exactes de la découverte de l’arme n’ont pas été détaillées dans l’immédiat, mais l’image, elle, s’impose: ce que l’école est censée tenir à distance s’est retrouvé, l’espace d’un instant, à portée de couloir. Le mineur a expliqué aux enquêteurs avoir pris l’arme à son père. Ce dernier a aussi été placé en garde à vue, le procureur précisant qu’il ne disposait pas de l’autorisation nécessaire pour détenir une arme.

À ce stade, le parquet indique qu’« aucun élément ne permet de penser que le collégien avait l’intention de s’en prendre au personnel de l’établissement ». Reste l’essentiel pour les enquêteurs: comprendre comment l’arme est arrivée là, comment elle a été accessible et ce que cette affaire dit, au fond, de la porosité entre sphère familiale et espace scolaire. L’enquête se poursuit, avec cette perspective en toile de fond: entre prévention, contrôle et responsabilité des adultes, le prochain matin d’école ne peut pas ressembler tout à fait au précédent.