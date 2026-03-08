Un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé vendredi en fin d’après-midi à Poitiers après avoir été attaqué au couteau à proximité de son établissement scolaire. L’agression s’est produite vers 17h30, à quelques centaines de mètres du lycée professionnel du Dolmen, alors que la victime venait de quitter les cours.

Transporté en urgence au CHU de Poitiers, le jeune homme a reçu plusieurs coups de couteau. Selon le parquet, son pronostic vital n’est toutefois pas engagé. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte et confiée à la division de la criminalité territoriale de la police nationale.

Un suspect placé en garde à vue

Un jeune homme âgé de 18 ans a été interpellé dans la soirée et placé en garde à vue. À ce stade, les enquêteurs cherchent encore à déterminer son rôle exact dans l’agression. Selon la direction académique, l’assaillant serait un individu extérieur à l’établissement scolaire.

Plusieurs témoins ont évoqué la présence d’un groupe au moment des faits. Un périmètre de sécurité a été installé aux abords du lycée et une cellule psychologique doit être mise en place pour accompagner les élèves et le personnel à la reprise des cours lundi.