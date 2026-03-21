Paris : Extinction Rebellion bloque la passerelle Simone-de-Beauvoir avant le second tour des municipales

Environ 300 militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion ont occupé samedi la passerelle Simone-de-Beauvoir à Paris pour dénoncer la place jugée insuffisante des enjeux climatiques dans la campagne municipale. L’action, organisée à la veille du second tour, visait à interpeller l’opinion publique et les responsables politiques.

Installés dans une ambiance revendiquée comme pacifique et festive, les manifestants ont dressé des structures provisoires et scandé des slogans, certains s’attachant entre eux pour compliquer toute intervention. Le collectif affirme vouloir remettre l’écologie au cœur du débat démocratique et promouvoir notamment la mise en place d’assemblées citoyennes décisionnaires.

Une évacuation rapide des forces de l’ordre

Moins d’une heure après le début du rassemblement, les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser les militants, procédant à leur évacuation un par un après les sommations d’usage. L’opération s’est déroulée malgré les protestations des participants.

Initialement, les organisateurs visaient des sites institutionnels, mais ont dû modifier leur action en raison d’interdictions préfectorales. Cette mobilisation s’inscrit dans une stratégie de pression à la veille d’un scrutin jugé crucial, alors que les militants dénoncent un manque d’attention porté aux questions environnementales.