Mort d’Elio Darmon, témoin du dossier Boulin: l’autopsie écarte l’intervention d’un tiers

Cette fois, la justice coupe court aux rumeurs. L’autopsie d’Elio Darmon, témoin lié au dossier de la mort de Robert Boulin, « confirme l’absence d’intervention d’un tiers » et décrit « une situation de santé dégradée », selon le parquet de Lorient. Le tableau médico-légal pointe vers « une défaillance cardiaque ». Le corps de cet homme de 79 ans avait été retrouvé le 1er avril à son domicile de Brandérion, dans le Morbihan.

Un témoin s’éteint, l’affaire reste là

Car le nom d’Elio Darmon n’était pas celui d’un simple témoin de passage. Alors que l’affaire Boulin, ce vieux dossier qui colle à la Ve République comme une ombre tenace, semblait filer vers un non-lieu, son apparition tardive avait relancé la machine en 2022, malgré l’âge et la maladie. Entendu par une juge d’instruction en 2023, il avait apporté des éléments ayant conduit à identifier un homme, mort en 1986, présenté comme un meurtrier potentiel. Entre les lignes, on comprend ce que la disparition d’un témoin emporte toujours avec elle: une voix en moins, une mémoire qui se tait.

Reste que le fond du feuilleton ne bouge pas d’un millimètre. Robert Boulin, ministre du Travail sous Valéry Giscard d’Estaing, avait été retrouvé mort le 30 octobre 1979 dans un étang de la forêt de Rambouillet, la version officielle parlant d’un suicide par noyade après ingestion de barbituriques, pendant que sa famille défend depuis des décennies la thèse d’un homicide maquillé. L’avocat de la fille du ministre, Didier Seban, souhaite que le parquet de Versailles « confie le dossier au pôle des crimes non élucidés à Nanterre », rappelant que « d’autres témoins importants sont encore en vie ». Dans une affaire où le temps joue contre la vérité, chaque semaine qui passe ressemble à une porte qui se referme un peu plus.