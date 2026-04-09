Manche : plus de 100 migrants secourus lors de deux opérations en mer

Cent deux migrants ont été secourus mardi dans le détroit du Pas-de-Calais lors de deux interventions distinctes des autorités maritimes françaises. Dans le même temps, 137 personnes sont parvenues à rejoindre les côtes britanniques à bord de petites embarcations. Ces traversées marquent une reprise des départs après plusieurs jours d’accalmie, favorisée par des conditions météorologiques plus clémentes. Les autorités rappellent toutefois que ce passage reste particulièrement dangereux, même lorsque la mer paraît calme.

Début avril, deux migrants ont trouvé la mort lors d’un embarquement chaotique près de Gravelines, les premiers décès recensés cette année dans cette zone. En 2025, au moins 29 personnes avaient déjà perdu la vie en tentant de traverser la Manche. Les secours en mer restent une priorité pour les autorités françaises, qui interviennent régulièrement pour assister les embarcations en difficulté.

La question des traversées clandestines continue de peser sur les relations entre la France et le Royaume-Uni. Les deux pays ont récemment prolongé leur accord de coopération en attendant de s’entendre sur un nouveau dispositif. Londres souhaite conditionner son soutien financier à une hausse des interceptions, tandis que Paris insiste sur le principe d’assistance aux personnes en danger en mer, qui demeure prioritaire dans l’action des secours.