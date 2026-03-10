L’affaire des viols de Mazan, devenue l’un des procès les plus marquants de ces dernières années en France, continue de susciter des réactions bien au-delà du cadre judiciaire. Après la publication d’un livre, la diffusion d’un documentaire et des discussions autour d’une adaptation audiovisuelle, l’annonce d’un projet de spectacle par Florian Pélicot, fils de Gisèle Pélicot, a déclenché une vive polémique en ligne.

Au cours du week-end, Florian Pélicot a publié une courte vidéo sur son compte TikTok dans laquelle il explique travailler sur un spectacle inspiré du procès.

L’annonce a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscité de nombreux commentaires, certains internautes estimant que la médiatisation de l’affaire atteint désormais une limite.

Face aux critiques, Florian Pélicot a publié une seconde vidéo pour répondre aux réactions suscitées par son annonce. Face caméra, il déclare : « Avant je parlais tout seul comme un demeuré, maintenant que je suis sur TikTok, je parle tout seul comme un demeuré mais en me filmant. Maintenant je suis taré et narcissique ».

Le succès éditorial du livre de Gisèle Pélicot

Le 17 février dernier, Gisèle Pélicot a publié un livre intitulé Et la joie de vivre, dans lequel elle revient sur les violences qu’elle affirme avoir subies et sur le procès qui s’est tenu à Avignon.

L’ouvrage s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires en France en seulement dix jours. Le livre a été traduit en 22 langues, signe de l’écho international rencontré par cette affaire.

Dans ce récit autobiographique, Gisèle Pélicot, aujourd’hui âgée de 73 ans, raconte les viols qu’elle affirme avoir subis pendant plusieurs années, organisés selon son témoignage par son ex-mari Dominique Pélicot avec de nombreux hommes. Elle y retrace également le procès qui s’est déroulé devant la cour criminelle d’Avignon et qui a été largement suivi par les médias.

Des projets d’adaptation audiovisuelle en discussion

L’histoire de Gisèle Pélicot pourrait également être portée à l’écran. Des discussions auraient eu lieu entre l’autrice et des représentants de la chaîne américaine HBO afin d’adapter son livre. Les droits d’adaptation auraient fait l’objet d’une compétition entre plusieurs plateformes, notamment HBO et Netflix.

Le format du projet n’est pas encore défini. Il pourrait prendre la forme d’un film de fiction, d’une série télévisée ou encore d’un documentaire.

Un documentaire existe déjà sur cette affaire. La plateforme Max a produit L’Affaire Pelicot, un procès pour l’histoire, un programme consacré à l’enquête et au procès qui ont marqué l’opinion publique.

Paris Match précise par ailleurs qu’un tournage pourrait être envisagé sur l’île de Ré, où Gisèle Pélicot s’est installée depuis la fin du procès de son ex-mari en décembre dernier.

La question des limites de l’exploitation médiatique d’un drame

L’affaire est déjà largement présente dans l’espace médiatique et culturel. Cette accumulation de projets, livre, documentaire, adaptations audiovisuelles et désormais spectacle, commence à lasser l’opinion.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes estiment que la répétition de ces initiatives interroge sur les limites de la médiatisation d’un drame judiciaire.

Aujourd’hui, la transformation progressive de cette affaire en objet éditorial et audiovisuel pose une question récurrente dans le traitement médiatique des grandes affaires judiciaires : comment concilier témoignage, mémoire et diffusion publique sans donner l’impression d’une exploitation excessive d’un drame humain…