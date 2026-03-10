D’abord, il y a ce fait divers qui ne ressemble plus tout à fait à un fait divers. Un jeune Suisse de 22 ans, domicilié dans le canton de Vaud, enlevé puis séquestré dans la Drôme entre le 28 et le 31 août, avec en toile de fond une demande liée aux cryptomonnaies. Mardi 10 mars, la gendarmerie nationale a annoncé la mise en examen de douze nouvelles personnes soupçonnées d’avoir participé à l’affaire, preuve qu’on n’avait pas affaire à un simple coup de main improvisé, mais à une mécanique plus vaste.

Cette salve judiciaire fait suite à une opération menée début mars : dix-huit interpellations au total, déclenchées le 2 mars après plus de six mois d’enquête. Sur ces douze nouveaux mis en examen, trois ont été placés en détention provisoire, les neuf autres sous contrôle judiciaire. Et l’histoire ne commence pas là : dès début septembre, sept premiers suspects avaient déjà été mis en examen et incarcérés, comme si l’enquête, couche après couche, remontait une filière.

Quand la rançon devient numérique, la violence reste bien réelle Car la victime, elle, n’a rien d’un personnage de thriller lointain. Selon les policiers suisses, le jeune homme a été « sérieusement malmené et blessé » pendant sa captivité, avant d’être libéré lors d’une opération du GIGN près de la gare de Valence. Le décor dit tout : une France du quotidien, des axes routiers, une gare, et soudain l’irruption d’un crime très contemporain, où l’argent ne transite plus par des valises mais par des portefeuilles numériques.

Ce qui frappe, dans cette affaire, c’est la logique de réseau que dessinent ces mises en examen en cascade. Les enquêteurs ne semblent plus seulement chercher les exécutants, mais aussi les petites mains et les rouages : repérages, logistique, surveillance, négociation, éventuels « donneurs d’ordres ». Dans ce type de dossiers, les qualifications lourdes guettent (enlèvement et séquestration en bande organisée, extorsion, association de malfaiteurs) et l’on comprend pourquoi les investigations mobilisent de plus en plus des compétences de cyber-enquête, capables de suivre des flux « pseudonymes », mais traçables.

Depuis deux ans, les rapts contre rançon liés aux cryptomonnaies se multiplient en Europe, et la France n’échappe plus à cette lame de fond. Le fantasme du butin rapide attire, la visibilité sur les réseaux sociaux expose, et la violence, elle, ne se dématérialise jamais : elle s’exerce sur des corps, dans des lieux ordinaires. La question, désormais, n’est plus seulement de démanteler un groupe dans la Drôme, mais de savoir si l’État parviendra à reprendre l’avantage face à cette criminalité hybride, à la fois de rue et de clavier. Qui sera le prochain nom sur la liste ?