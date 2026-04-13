Guadeloupe : un homme tué par un tir de gendarme, une enquête ouverte

Un homme est décédé dimanche soir au Moule, en Guadeloupe, après avoir été touché par des tirs de gendarmes. L’intervention est intervenue alors que l’individu, armé d’un couteau, se rapprochait des militaires.

Selon les premiers éléments, les forces de l’ordre ont d’abord fait usage d’un pistolet à impulsion électrique pour tenter de maîtriser la situation. Face à la poursuite de l’avancée de l’homme, trois tirs d’arme à feu ont été effectués. La victime, prise en charge par les secours, est décédée peu après.

Une enquête ouverte pour éclaircir les circonstances

Le gendarme impliqué a été placé en garde à vue et désarmé, conformément aux procédures en vigueur. L’enquête a été confiée à la section de recherches afin de déterminer précisément le déroulement des faits et d’évaluer les conditions d’usage de l’arme.

Un magistrat s’est rendu sur place pour superviser les premières constatations. Dans le même temps, la situation restait tendue dans le secteur, où une partie de la population a exprimé son émotion après l’intervention.