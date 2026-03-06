Une explosion survenue jeudi dans une usine de fabrication de bouteilles de gaz à Bischwiller, dans le Bas-Rhin, a coûté la vie à un homme et fait deux blessés. La victime travaillait pour une entreprise sous-traitante intervenant sur le site. L’accident s’est produit au sein d’un établissement industriel appartenant au groupe Chemet.

Selon les autorités locales, deux autres personnes ont été touchées lors de la déflagration. L’une d’elles, grièvement atteinte, a été transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier de Metz, spécialisé notamment dans la prise en charge des grands brûlés. L’autre blessé a également reçu des soins après l’intervention des secours.

Une explosion de gaz à l’origine du drame

D’après les premiers éléments recueillis sur place, l’accident serait lié à une explosion impliquant du gaz dans l’usine. Le maire de Bischwiller, présent sur les lieux, a indiqué que la situation était désormais sous contrôle et qu’aucun danger supplémentaire ne menaçait les alentours.

Le site industriel produit des bouteilles de gaz pouvant atteindre une capacité d’environ 127 litres. Une enquête doit désormais déterminer les circonstances précises de l’explosion et établir les responsabilités éventuelles dans cet accident industriel.