DZ Mafia : de lourdes peines requises au procès pour deux chefs présumés

De lourdes peines ont été requises contre plusieurs accusés au procès lié à un double assassinat sur fond de narcotrafic, dont deux chefs présumés de la DZ Mafia. L’avocate générale a demandé la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de vingt-deux ans contre Gabriel Ory, ainsi que dix-huit ans de prison contre Amine Oualane.

D’autres peines importantes ont également été requises, notamment la perpétuité contre les commanditaires présumés et trente ans de prison contre le tireur et son complice. Les faits remontent à 2019, lorsque deux hommes ont été retrouvés morts dans une chambre d’hôtel près de Marseille, l’un d’eux étant lié au trafic de stupéfiants.

Un procès marqué par des enjeux liés au narcotrafic

Les accusés sont soupçonnés d’avoir joué un rôle central dans la préparation ou l’exécution de ce double meurtre, dans un contexte de rivalités entre réseaux criminels. L’une des victimes est considérée comme une cible directe, tandis que l’autre apparaît comme une victime collatérale.

Au cours de son réquisitoire, l’avocate générale a insisté sur la nécessité de rappeler que les accusés doivent répondre de leurs actes comme tout justiciable. Elle a également souligné la gravité des faits et la violence associée aux activités criminelles liées au narcotrafic, appelant à une réponse judiciaire ferme.