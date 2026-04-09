Collision avec un TGV dans le Pas-de-Calais: le chauffeur du poids lourd mis en examen

Mardi matin, a Bully-les-Mines, un passage a niveau est devenu en quelques secondes une scene de cauchemar. Un poids lourd transportant un pont mobile militaire est entre en collision avec un TGV. Le conducteur du train est mort. Seize personnes ont ete blessees, selon le parquet.

Mercredi 8 avril, le procureur de Bethune a annonce la mise en examen du chauffeur du camion pour « homicide routier ». L’homme, de nationalite polonaise, est age de 30 ans et reside en France. Il a ete place sous controle judiciaire, apres avoir d’abord ete mis en garde a vue dans les heures qui ont suivi le choc.

Le terme « homicide routier » n’est pas anodin, il marque un durcissement dans la lecture judiciaire de certains drames de la route quand une faute de conduite grave est soupconnee. Ce n’est pas une condamnation, c’est une qualification qui engage une enquete plus serrée, avec cette idee simple en toile de fond: a ce niveau de risque, l’imprecision n’a pas sa place.

Le passage a niveau, ce carrefour ou la moindre erreur coute cher

Le passage a niveau, ce carrefour ou la moindre erreur coute cher Reste maintenant a comprendre, minute par minute, ce qui s’est passe au moment du franchissement. Les investigations se poursuivent, entre verifications techniques, auditions et reconstitution de la chronologie. La question est concrete: signalisation respectee ou non, vitesse, conditions de visibilite, contraintes liees au convoi exceptionnel… tout sera passe au crible.

Sur le terrain, ce type d’accident rappelle une realite que beaucoup preferent oublier: un train ne freine pas comme une voiture, et un ensemble routier lourd ne se manie pas comme un utilitaire. Entre barrières, feux, inertie et angles morts, le passage a niveau n’est pas un simple carrefour, c’est un point de friction permanent entre deux mondes, l’un sur rails, l’autre sur bitume.

L’accident relance, une fois encore, le debat sur la securite de ces traversées, alors que les autorites rappellent regulierement les regles de signalisation et les contraintes propres aux vehicules lourds. Dans le Pas-de-Calais, une enquete avance, une famille pleure un conducteur de TGV, et le pays regarde ses passages a niveau avec un peu moins d’insouciance qu’hier, en attendant que la justice fixe les responsabilites et que les lecons, enfin, soient tirees.