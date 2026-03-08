Deux synagogues ont été visées par des tirs dans la nuit de vendredi à samedi à Toronto, au Canada, ont indiqué les autorités locales. Aucun blessé n’a été signalé, mais des dégâts matériels ont été constatés sur les bâtiments.

Selon la police, une première synagogue a été « clairement ciblée » peu avant minuit et a subi des dommages. Peu après, une seconde synagogue a également été touchée par des tirs, des impacts de balles ayant notamment été relevés sur la porte d’entrée de l’édifice.

Une enquête ouverte sur plusieurs incidents similaires

La maire de Toronto, Olivia Chow, a dénoncé sur les réseaux sociaux « un acte révoltant d’antisémitisme, de haine et d’intimidation ». Elle a annoncé un renforcement de la présence policière autour des lieux de culte afin de rassurer la communauté.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer si ces tirs sont liés à un incident similaire survenu plus tôt dans la semaine, lorsqu’une troisième synagogue de la ville avait déjà été visée. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs et préciser les circonstances de ces attaques.