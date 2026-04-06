Historique ! Artemis II bat le record de la plus grande distance jamais parcourue par l’homme dans l’espace

L’histoire spatiale vient de s’écrire une nouvelle fois. Ce lundi, les astronautes de la mission Artemis II ont officiellement dépassé la plus grande distance jamais atteinte par des êtres humains dans l’espace, battant ainsi un record vieux de plus d’un demi-siècle, établi lors de la mission Apollo 13 en 1970.

À bord du vaisseau Orion, l’équipage s’est éloigné à une distance inédite de la Terre, marquant une étape inédite pour le programme lunaire américain. La mission franchit ainsi un seuil symbolique et historique, confirmant l’ambition de la NASA de ramener l’humanité au plus près de la Lune dans le cadre de la nouvelle ère Artemis.

Et maintenant, le voyage retour

Après ce passage record, le vaisseau doit désormais effectuer une trajectoire de retour libre autour de la Lune, souvent comparée à un effet de slingshot gravitationnel. Concrètement, Orion va utiliser l’attraction lunaire pour courber sa trajectoire et se propulser naturellement sur la route du retour vers la Terre, sans se placer en orbite lunaire. Cette manœuvre est l’une des phases les plus spectaculaires de la mission.

L’équipage d’Artemis II est composé de Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch pour la NASA, ainsi que de Jeremy Hansen, astronaute de l’Agence spatiale canadienne. Si l’exploit s’inscrit dans la grande tradition de l’exploration spatiale américaine, il revêt aussi une dimension internationale, avec la participation du Canada à cette mission historique.

Une répétition générale avant de plus grands projets

Au-delà du record, Artemis II représente surtout une répétition générale cruciale avant les prochaines étapes du programme lunaire. La mission doit démontrer la fiabilité du vaisseau Orion et des systèmes de navigation en espace lointain, en vue des futures expéditions habitées vers la surface lunaire.

Plus de 50 ans après les grandes heures d’Apollo, Artemis II redonne à l’exploration habitée une portée historique. En dépassant la limite atteinte par Apollo 13, ses astronautes entrent à leur tour dans la légende et rappellent que la conquête spatiale reste l’un des plus puissants symboles d’innovation, de prestige et d’audace.