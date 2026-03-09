La perspective de rouvrir plusieurs puits de pétrole dans l’est de la France ravive le débat sur l’exploitation des hydrocarbures dans le pays. Dans la région Grand Est, la société SPPE étudie la reprise de l’exploitation de deux puits situés dans la Marne et dans l’Aube, avec un redémarrage envisagé à partir de 2027.

Le projet concerne la concession dite Saint-Just-Sauvage, qui s’étend sur environ 105,7 km². Selon les estimations, le site pourrait produire environ 546 000 barils de pétrole, soit près de 74 000 tonnes de brut. Avant toute décision définitive, le projet doit encore être examiné par l’Autorité environnementale.

Une exploitation encore autorisée jusqu’en 2040

La loi française de 2017 sur les hydrocarbures interdit l’attribution de nouveaux permis de recherche, mais elle permet aux concessions déjà existantes de poursuivre leur activité jusqu’à leur échéance. L’exploitation du pétrole et du gaz sur le territoire doit toutefois prendre fin au plus tard en 2040.

Même si certains sites pourraient être relancés, la production pétrolière française reste très marginale. Elle représente environ 1 % de la consommation nationale, ce qui signifie que la France demeure largement dépendante des importations pour couvrir ses besoins en énergie.