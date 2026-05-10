L’Allemagne relance ses efforts pour acquérir des missiles Tomahawk américains

L’Allemagne a relancé ses discussions avec les États-Unis afin d’obtenir des missiles de croisière Tomahawk ainsi que les lanceurs terrestres Typhon, selon un article du Financial Times cité par Reuters.

Berlin espère convaincre l’administration du président Donald Trump d’autoriser cette vente stratégique, dans un contexte de tensions sécuritaires persistantes en Europe et de réarmement accéléré de plusieurs pays européens.

Les missiles Tomahawk, largement utilisés par les forces armées américaines, sont capables de frapper des cibles à longue distance avec une grande précision. Les lanceurs Typhon permettent notamment leur déploiement depuis des plateformes terrestres.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts allemands visant à renforcer leurs capacités militaires et leur autonomie stratégique au sein de l’OTAN, alors que la guerre en Ukraine continue d’alimenter les préoccupations sécuritaires sur le continent européen.