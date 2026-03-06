Le 6 mars 1869, le chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev présente devant la Société chimique russe une nouvelle manière de classer les éléments connus. Son travail aboutit à la première version de la Tableau périodique des éléments, une organisation qui permet de comprendre les relations entre les substances constituant la matière. Avec ce tableau, Mendeleïev parvient à mettre de l’ordre dans un domaine encore confus de la chimie du XIXᵉ siècle.

Classer les éléments pour comprendre la matière

À l’époque, les chimistes connaissent déjà une soixantaine d’éléments, comme l’hydrogène, l’oxygène, le carbone ou le fer. Mais aucune organisation claire ne permet de relier leurs propriétés. Professeur à l’université de Saint-Pétersbourg, Mendeleïev prépare un manuel intitulé Principes de la chimie. En réfléchissant à la manière d’expliquer ces éléments à ses étudiants, il décide de les classer selon leur masse atomique.

En disposant les éléments dans un tableau à lignes et colonnes, il remarque que certaines propriétés chimiques se répètent régulièrement. Les éléments ayant des caractéristiques similaires se retrouvent alors dans la même colonne. Cette répétition régulière des propriétés donne naissance à l’idée de « périodicité », d’où le nom de classification périodique.

Un tableau prédictif

L’originalité du travail de Mendeleïev ne réside pas seulement dans le classement. Convaincu que la nature obéit à une logique encore incomplète, il laisse volontairement des cases vides dans son tableau pour des éléments qui n’ont pas encore été découverts. Il va même jusqu’à prédire leurs propriétés physiques et chimiques.

Cette audace scientifique est confirmée quelques années plus tard. En 1875, le chimiste français Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran découvre un nouvel élément, le gallium, qui correspond exactement à l’une des cases prévues par Mendeleïev. D’autres éléments, comme le scandium et le germanium, viendront ensuite confirmer la validité de sa classification.

Les progrès de la physique atomique

Au début du XXᵉ siècle, les travaux sur la structure de l’atome permettent de comprendre pourquoi les propriétés des éléments se répètent. En 1913, le physicien Ernest Rutherford montre que ces régularités s’expliquent par la structure électronique des atomes. Les éléments d’une même ligne correspondent au remplissage progressif d’une couche d’électrons autour du noyau.

Grâce à ces avancées, le tableau périodique devient un outil fondamental pour la chimie et la physique. Il permet de prévoir le comportement des éléments et de comprendre les réactions chimiques.

Un outil universel de la science

Depuis sa création, la classification périodique n’a cessé d’être améliorée. De nouveaux éléments ont été découverts ou synthétisés, portant leur nombre total à 118 aujourd’hui. Certains, comme l’uranium, existent naturellement, tandis que les plus lourds sont produits artificiellement dans des laboratoires.

Malgré ces évolutions, le principe imaginé par Mendeleïev reste au cœur de la chimie moderne. Son tableau figure encore dans toutes les salles de classe et les laboratoires du monde. Il demeure l’un des grands symboles de l’essor scientifique du XIXᵉ siècle, une époque marquée par la foi dans le progrès et la volonté de comprendre les lois qui régissent la nature.