Pour réduire la congestion routière sur son territoire, Malte a lancé un programme inédit qui propose aux jeunes de renoncer temporairement à leur permis de conduire. Les résidents âgés de moins de 30 ans peuvent recevoir jusqu’à 25 000 euros sur cinq ans s’ils acceptent de suspendre volontairement leur permis et de ne conduire aucun véhicule pendant cette période.

Concrètement, les participants reçoivent 5 000 euros par an en échange de cet engagement. Pour être éligibles, ils doivent vivre à Malte depuis au moins sept ans et posséder leur permis depuis plus d’un an. Pendant les cinq années du programme, ils s’engagent à ne pas conduire, que ce soit dans l’archipel ou à l’étranger. À l’issue de cette période, ils pourront récupérer leur permis après une formation de conduite de 15 heures.

Réduire le trafic et encourager d’autres modes de transport

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large visant à diminuer la dépendance à la voiture. Sur ce petit État insulaire, on compte environ 457 000 véhicules pour près de 550 000 habitants, ce qui entraîne un trafic dense et des embouteillages fréquents, notamment autour de la capitale La Valette.

Doté d’un budget de 25 millions d’euros, le programme pourrait bénéficier à 1 000 jeunes. L’objectif du gouvernement est aussi d’encourager le recours aux transports en commun et aux modes de déplacement alternatifs, afin de rendre les déplacements plus fluides et plus durables sur l’archipel.