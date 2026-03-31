Un financement massif pour accélérer l’ambition européenne de Mistral dans l’IA

La start-up française Mistral poursuit son expansion en levant près de 830 millions de dollars afin de renforcer ses capacités technologiques. Cette enveloppe servira principalement à financer un centre de données en région parisienne, un projet stratégique dans un contexte de compétition mondiale intense sur l’intelligence artificielle.

Créée en 2023, l’entreprise s’est rapidement imposée comme un acteur européen majeur du secteur, notamment grâce à ses modèles de langage et à son assistant conversationnel. Elle entend désormais consolider son autonomie technologique en développant des infrastructures capables de rivaliser avec celles des géants américains et chinois.

Un pari sur la souveraineté technologique européenne

Le financement, obtenu auprès de plusieurs grandes banques internationales, doit permettre l’acquisition de milliers de processeurs spécialisés, indispensables au fonctionnement des modèles d’IA avancés. Le futur centre devrait entrer en service dans les prochains mois et renforcer la puissance de calcul disponible pour ses clients.

Déjà engagée dans d’autres projets d’envergure, notamment en Europe du Nord, la société mise sur une montée en puissance rapide. Elle ambitionne de franchir le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires dès 2026, confirmant son rôle clé dans la stratégie européenne de souveraineté numérique.