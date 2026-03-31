Résultats en amélioration mais dette persistante, Casino reste sous tension

Le groupe de distribution Casino a publié des résultats 2025 marqués par un redressement de son activité, sans parvenir à dissiper les inquiétudes sur sa situation financière. En Bourse, le titre a reculé, signe des doutes persistants des investisseurs malgré les progrès opérationnels.

Le chiffre d’affaires s’établit à 8,26 milliards d’euros, globalement stable à périmètre comparable, porté notamment par les enseignes de proximité. Surtout, la rentabilité s’améliore nettement avec un retour à un résultat opérationnel positif, fruit d’une restructuration engagée ces dernières années et d’une politique stricte de réduction des coûts.

Une restructuration décisive attendue dans les prochains mois



Le groupe reste fragilisé par une perte nette significative et une dette élevée avoisinant 1,5 milliard d’euros. Sa trésorerie s’est également réduite, accentuant les tensions à court terme. Casino bénéficie toutefois d’un délai accordé par ses créanciers jusqu’à fin mai pour finaliser une refonte de sa structure financière.

L’avenir du plan stratégique du distributeur dépendra largement de cette opération, qui pourrait entraîner une dilution importante pour les actionnaires. Si la direction mise sur un rebond dès 2026, plusieurs analystes jugent ces objectifs ambitieux dans un contexte concurrentiel tendu et estiment qu’une restructuration en profondeur reste désormais inévitable.