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MyFitnessPal pourrait être mis en vente pour plus d’un milliard de dollars

10 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
MyFitnessPal pourrait être mis en vente pour plus d’un milliard de dollars
MyFitnessPal pourrait être mis en vente pour plus d’un milliard de dollars

Le fonds d’investissement Francisco Partners étudie la possibilité de céder l’application de fitness et de suivi nutritionnel MyFitnessPal, selon plusieurs sources proches du dossier. L’opération, encore à l’étude, pourrait valoriser l’entreprise à plus d’un milliard de dollars.

Le groupe, qui avait racheté la plateforme à Under Armour en 2020, travaillerait avec la banque JPMorgan pour organiser ce processus. Aucune des parties concernées n’a souhaité commenter ces informations à ce stade.

Un marché du fitness numérique en pleine expansion


Cette réflexion intervient dans un contexte de forte croissance des outils numériques dédiés à la santé et au sport, qui ont vu leur popularité s’accroître ces dernières années. MyFitnessPal, fondée en 2005, revendique plus de 280 millions d’utilisateurs dans le monde.

L’application, qui propose notamment le suivi des calories et des programmes personnalisés, générerait environ 150 millions de dollars de bénéfices annuels. Elle repose sur un modèle freemium, avec une offre payante pour accéder à des fonctionnalités avancées.

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