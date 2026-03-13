La RATP a renoué avec les bénéfices en 2025, après plusieurs années de pertes liées notamment aux conséquences de la crise sanitaire. Le groupe public de transports a enregistré un bénéfice net de 217 millions d’euros, alors qu’il affichait encore une perte de 25 millions d’euros en 2024 et de 109 millions d’euros en 2023.

Le chiffre d’affaires a également progressé, atteignant 7,93 milliards d’euros, soit une hausse de 11 % sur un an. Cette amélioration s’explique notamment par la revalorisation des rémunérations versées par la région Île-de-France ainsi que par des efforts de productivité au sein du groupe. L’amélioration de la qualité de service a aussi contribué aux résultats, grâce aux bonus accordés par Île-de-France Mobilités.

Une fréquentation toujours inférieure à celle d’avant 2020

Malgré ce redressement financier, la fréquentation des transports exploités par la RATP reste en deçà de son niveau d’avant la pandémie. En 2025, 3,142 milliards de voyages ont été enregistrés en Île-de-France, soit une hausse de 1,7 % par rapport à 2024, mais encore 9 % de moins qu’en 2019.

Cette évolution s’explique principalement par la transformation durable des habitudes de déplacement, notamment avec le développement du télétravail, qui réduit les trajets quotidiens domicile-travail. L’essor des mobilités alternatives, comme la marche ou le vélo à Paris, contribue également à cette baisse relative de la fréquentation.

Parallèlement, la RATP poursuit ses investissements pour moderniser son réseau et accélérer la transition écologique. Le groupe indique avoir réduit ses émissions de CO₂ de 40 % depuis 2019, notamment grâce au verdissement progressif de son parc de bus, qui compte désormais une part croissante de véhicules électriques, hybrides ou fonctionnant au bioGNV.