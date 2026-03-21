La justice française soupçonne une manipulation autour de X et alerte les États-Unis

Le parquet de Paris a transmis aux autorités américaines des éléments évoquant une possible « valorisation artificielle » des sociétés X et xAI, liées à Elon Musk. Cette démarche s’inscrit dans une enquête en cours visant le réseau social, déjà sous le coup de plusieurs investigations en France.

Les magistrats soupçonnent que certaines polémiques, notamment autour d’images à caractère sexuel générées par l’intelligence artificielle Grok, aient pu être volontairement amplifiées. L’objectif aurait été de dynamiser l’image et la valeur de ces entreprises, dans la perspective d’opérations financières à venir.

Une enquête aux multiples volets

Dans ce cadre, la justice française a alerté le ministère américain de la Justice ainsi que le régulateur des marchés financiers. Elon Musk doit être entendu prochainement à Paris, dans le cadre d’une audition libre, tout comme d’autres responsables de l’entreprise.

L’enquête porte sur plusieurs soupçons graves, allant de biais algorithmiques à la diffusion de contenus illicites. Le réseau social conteste ces accusations, dénonçant des démarches injustifiées, tandis que les autorités poursuivent leurs investigations.